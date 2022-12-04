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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيعها لوط.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتخصصهم فى جرائم سرقة السيارات وبيعها كونها “لوط ”.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبطت أجهزة الأمن تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جرائم سرقة السيارات وبيعها كونها “ لوط ”، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أمام العقار سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد المتهمين 3 عناصر إجرامية خطرة "لهم معلومات جنائية" وتبين قيامهم بالتخلى عن السيارة المُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة وتم تسليم السيارة المُبلغ بسرقتها لمالكها .

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف إثنين من المتهمين وأمكن ضبطهما، وحال استهداف المتهم الأخير حاول التعدى على القوات بإستخدام سلاح أبيض ، وتمكنت القوات من إحكام السيطرة عليه .

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة بإسلوب "المفتاح المصطنع"، وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب وإرتكابهم "5" وقائع أخرى.

وبإرشادهم تم ضبط 4 من السيارات المسروقة وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى السيارة الأخيرة بالبيع لـ ( سائق – عامل ، مقيمان بمحافظة الشرقية) عقب إيهامها بكونها "لوط" غير قابلة للترخيص .

وباستهداف الأخيرين بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السيارة.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

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