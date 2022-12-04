طائرات الاحتلال تحلق على مستوي منخفض فوق قطاع غزة |فيديو

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن قطاع غزة شهد هدوءًا حذرًا بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى عدد من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية.

وأوضحت أن جيش الاحتلال أعلن استهداف نفق مركزى جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلي ورشة حدادة بمنطقة "خان يونس"، تعتمد عليها حركة حماس لإنتاج المعدات التى تستخدمها فى إطلاق الصورايخ تجاه إسرائيل.

وأضافت، خلال رسالة على الهواء على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن سماء غزة تشهد تحليقًا منخفضًا للطائرات الحربية بمختلف محافظات القطاع، مشيرة إلى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت 5 صواريخ بشكل مباشر على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، سقط اثنان منها داخل إسرائيل.

ولفتت إلى أنباء عن تنبيه الجيش الإسرائيلي سكان "غلاف غزة" بالذهاب نحو الملاجئ، مما يشير إلى احتمال استمرار التصعيد، وذكرت أن مصادر إسرائيلية صرحت في وقت سابق، بأن المستهدف من الغارات "حركة حماس" بشكل مباشر، حيث إن إسرائيل تريد أن تلقنها درسًا، نتيجة شعورها بعدم قدرتها السيطرة على الأمن.