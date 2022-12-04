المحاور القدير.. أحمد موسى ينعى الراحل مفيد فوزى

نشر الإعلامى أحمد موسى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ينعى فيه رحيل الإعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما.

وقال أحمد موسى : “فقدت الاسرة الصحفية والاعلامية ومصر كلها الاعلامي القدير الأستاذ مفيد فوزي الذي توفي صباح اليوم بأحدي المستشفيات الخاصة التي كان يعالج داخلها طوال الشهر الماضي ، رحل عن عالمنا المحاور القدير والذي قدم الكثير لمصر وشعبها خلال مسيرته الصحفية والاعلامية ، خالص العزاء لأسرته ومحبيه ، رحمه الله رحمة واسعة ”.

توفى منذ قليل الإعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان تعرض مفيد فوزى إلى أزمة صحية شديدة بعد خضوع مفيد فوزي لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وأعلن الكاتب الصحفي البرلماني مصطفى بكري عن تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفي مفيد فوزي، وحجزه داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وقال مصطفى بكري في تغريدة على "تويتر": "يعاني الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من تدهور في صحته، وتم حجزه في أحد المستشفيات الخاصة، مفيد فوزي أفني عمره في العمل بمهنة الصحافة، وظل يكتب ويعبر عن آرائه بكل قوة، قد يختلف معك، لكنه قطعا يحترم رأيك وحقك في التعبير عنه".

وتابع مصطفى بكري: "أتوجه بهذا النداء إلي رئيس الجمهورية الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقله إلي أحد مستشفيات القوات المسلحة للعلاج".