مجدي عبد الغني ينعى مفيد فوزي: أهم قامات ورواد الإعلام المصري والعربي

نعى الإعلامي مجدي عبد الغني، الإعلامي الراحل مفيد فوزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب مجدي عبد الغني: خالص العزاء في وفاة الإعلامي والكاتب الصحفى الكبير مفيد فوزي، أحد أهم قامات ورواد الإعلام المصرى والعربي عبر تاريخه.

توفى منذ قليل الإعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان تعرض مفيد فوزى إلى أزمة صحية شديدة بعد خضوع مفيد فوزي لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

و كان قد أعلن الكاتب الصحفي البرلماني مصطفى بكري عن تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفي مفيد فوزي، وحجزه داخل أحد المستشفيات الخاصة.