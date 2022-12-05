مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

اعلنت الاعلامية حنان مفيد فوزي صباح اليوم وفاة والدها الصحفي والاعلامي الكبير مفيد فوزي رائد مدرسة الارتجار واجرئ محاول في مصر والوطن العربي .

وفاة الصحفي مفيد فوزي

كتبت حنان مفيد فوزي على صفحتها على الفيسبوك ناعيه والدها :"بابا سافر السما عند ربنا.. صلاة الجنازة على روحة الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرا فى كنيسة المرعشلى بالزمالك والعزاء يوم الاثنين الساعة 6 فى قاعة كنيسة المرعشلى بالزمالك.

توفى مفيد فوزي بعد صراع مع المرض خلال الفترة الاخيرة والذي مكث بسببه داخل احدى المستشفات في مصر حتى توفى تاركا تاريخا حافل من الحوارات واللقاءات الصحفية والبرامج التي خلدت في تاريخ الوطن الوطن .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اهم المحطات في حياة مفيد فوزي من خلال الفيديوجراف التالي.