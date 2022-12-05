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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : استعد للخسارة

برج الجوزاء وحظك
برج الجوزاء وحظك اليوم

يهتم مواليد برج الجوزاء بالخروج والسفر أكثر من أي شئ أخر، يميل إلى الهدايا وخاصة في المناسبات، كما أنه لا يستطيع دخول علاقة إرتباط لأنه لا يحب السيطرة.

وإليك حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء الاثنين 5 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 5 - 12 - 2022 

الحياة ليست سهلة بالنسبة لك، خاصة من الأسبوعين الماضيين، ومع ذلك ستجد الأمور لتصبح طبيعية قليلاً اليوم، قد تدفع طبيعتك الهادئة بعض النتائج الإيجابية أخيرًا.

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

من المحتمل أن تقدم فكرة مثيرة للاهتمام من شأنها أن تمهد طريقك من الناحية المهنية، يمكن أن يكون هذا محددًا لأي مشروع تتعامل معه في المكتب أو في الكلية.

برج الجوزاء اليوم صحيا 

ستجد أن قلقك وصحتك العقلية في حالة جيدة.

برج الجوزاء اليوم عاطفيا 

ستجد نوعًا جديدًا من الإثارة في حياتك الشخصية والحب اليوم، سيثير هذا إحساسًا جديدًا بينك وبين شريكك سيكون صحيًا لحياتك العاطفية وعلاقاتك. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

حاول الابتعاد عن المخططات المالية اليوم والتي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب معها تصديقها، إنه ليس الوقت المناسب للاستثمار في بعض المخططات المالية ، وخاصة الجديدة منها، يمكنك استشارة شخص ما لفهم الأشياء بشكل أفضل، وتقييد نفسك من مواجهة أي خسارة.  

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