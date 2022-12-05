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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : انتبه على صحتك

برج السرطان اليوم
برج السرطان اليوم

مواليد برج السرطان لا يستطيعون القيام بفعل أكثر من شئ في وقت واحد، ولكن لا يمكنك إنجازها إلا إذا ركزت على واحدة تلو الأخرى.

وإليك توقعات برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 5 - 12 - 2022 

لن يأتي أي شيء كبير أمامك اليوم، مما يجعل يومك يمر بنجاح، ستجد الراحة والسلام اليوم اللذين سيتيحان لك استعادة حيويتك، وإحداث تغيير في حياتك المليئة بالضغوط، أيضًا تبدو هذه المرحلة رائعة لصحتك العقلية.

برج السرطان اليوم مهنيا 

اجمع بين مهنتك وشغفك لتحقيق نتائج رائعة، القيام بذلك سيبقيك مهتمًا ومحفزًا، مما يسمح لك بتأسيس مهنة مثمرة وحديثة لنفسك، لا تتوتر لأن العمل الجاد سيساعدك على تحقيق نتيجة جيدة في امتحانك القادم.

برج السرطان اليوم صحيا 

 كن حذرا قليلا بشأن صحتك الجسدية لأن بعض الأضرار الطفيفة يمكن أن تسبب لك الألم في وقت لاحق اليوم.

برج السرطان اليوم عاطفيا 

تحتاج إلى فهم مشاعرك أولاً قبل اتخاذ أي قرار، تعرف أيضًا على الشخص الآخر جيدًا قبل الوصول إلى أي استنتاج.

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة

قد تظهر شراكة رائعة في طريقك والتي ستؤسس عملك إلى شركة جديدة تمامًا، سيساعدك هذا على تحقيق أرباح أكثر من أي وقت مضى، قم بإعداد خطة أولاً قبل التصرف لأن عدم القيام بذلك قد ينتهي بك الأمر في مواجهة خسارة مالية.  

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