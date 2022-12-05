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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : وفر وقت لحبيبك

برج الثور
برج الثور

يعاني مواليد برج الثور من التعامل مع الآخرين لأن لا أحد يفهمه بسهولة، يتسم بالحساسية الشديدة والعاطفة في كل أمور حياته.

ونستعرض في هذا التقرير حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الثور وحظك اليوم الاثنين 5 - 12 - 2022 

يلجأ مواليد برج الثور اليوم إلى العزلة لأنك كنت مضطربًا عقليًا لفترة طويلة الآن بسبب مسؤولياتك، حاول أن تحصل على راحة البال والهدوء لتعزيز ثقتك بنفسك والازدهار، سيؤدي القيام بذلك أيضًا إلى المساهمة في صحتك العقلية والجسدية، مما يضمن لك الابتعاد عن أي نوع من الأمراض.

برج الثور اليوم مهنيا 

ستحقق نتائج جيدة بالأهداف التي حددتها بسهولة، حافظ على ثباتك في تحسين الأمور على الصعيد المهني، سيسمح لك القيام بذلك برؤية التغييرات بنفسك التي ستعيد تشكيل أهدافك المهنية المستقبلية.

برج الثور اليوم صحيا 

حاول أن تتخلص من التوتر والقلق لأنهم سيجلبان لك الأمراض.

برج الثور اليوم عاطفيا 

قد تكون بعض المشاجرات في انتظارك مع شريك حياتك اليوم، يمكن أن يكون السبب هو عدم توفرك لهم وهو أمر صحيح تمامًا ويتطلب الاهتمام، خصص وقتًا لحبيبك وحاول ترتيب الأولويات، كما عليك أن تخلق توازنًا بين حياتك المهنية والشخصية حتى لا تعرقل أي شيء.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

تكون فترة مستقرة من الناحية المالية ولن يكون مصحوبًا بنفقات كبيرة، عادات دخلك ونفقاتك المتوازنة ستمنحك السلام والراحة لفترة طويلة، ومعرفة كيف وأين ومتى يتم استثمار أموالك، تجنب أخذ أي قرض اليوم أو إقراض المال لشخص ما لأنه قد لا يتمكن من السداد لك عند الحاجة.  

 

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