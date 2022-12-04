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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية بالكليات

الطلاب والطالبات
الطلاب والطالبات أثناء الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات

 تجري اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٤ الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية بكليات الجامعة وفرزها وإعلان نتائجها.

يأتي ذلك تحت رعايةالدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وأشار  د محمد فاروق الخبيري إلى أنه خلال الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات قام الطلاب بالإدلاء بأصواتهم لاختيار الطلاب المرشحين لخوض الانتخابات الطلابية، حيث إنه تتم الانتخابات في ١٠ كليات، وباقي الكليات بالتزكية وستقوم اللجان العليا بالكليات بفرز الأصوات.

 

رئيس جامعة الفيوم يتابع إجراءات تقدم كلية دار العلوم للجودة والاعتماد

 

 

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