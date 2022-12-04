Dior تحتضن التاريخ بالموضة..ونجم فيلم باتمان أبرز المشاركين

Dior ديور أبهرت العالم عبر حفل ضخم من سفح منطقة أهرامات الجيزة ، ليتصدر محركات البحث العالمية كحدث عالمي يشاهدة الملايين في كافة ارجاء الدول ، بالاضافة الي اعجاب شديد من مصممي الازياء و الموضة ومتابعيهم لتكون الأهرامات بؤرة اهتمام الاعلام و السوشيال ميديا.

Dior أستطاعت تحقيق أرقي عروض الأزياء و الموضة لخريف وشتاء 2023 ،التى استقطبت مشاهير العالم و مؤثريه على سفح الاهرامات ، لتكون مسرح عالمي للفن الراقي و المميز والتى تشهد فيها الاهرامات ذلك لأول مرة عالميا.

Dior ونجم فيلم باتمان



شارك من نجوم العالم في عرض دار الأزياء الفرنسية الفاخرة ديور Dior بأهرامات الجيزة، تشا إن وو ،وعارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل ، ونجم باتمان الشهير روبرت باتينسون ، وسيهون أوه ونجوم الفن المصري أحمد حلمي و محمد حماقي و ويجز وبابلو و كندة علوش ومحمد فراج وبسنت شوقي.

على جانب أخر من حفل Dior ، نشر نجوم الفن و المشاركين عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا جانب من الاحتفالية العالمية المقامة على سفح الاهرامات ، لتكون ايقونة دعائية مباشرة لجذب السياحة للمقصد الثقافي المصري خاصة منطقة الاهرامات التى باتت حلم نجوم العالم.

ومن أبرز الصور الدعائية لتاريخ مصر عبر حفل Dior نشر عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور الترويجية من داخل المتحف المصري الكبير ، والذى ينتظره الملايين حول العالم لافتتاحه و الذى يحتوي على اكبر كنوز مصر الاثرية.

يذكر أن عدد من مسئولي دار الأزياء الفرنسية ديور وعدد من المؤثرين والمدونين العالميين قد قاموا بزيارة منطقة آثار سقارة على هامش تواجدهم في مصر استعداداً لإقامة هذا الحفل، وكان في استقبالهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، والذي اصطحبهم في جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية وبالحفائر التي تقوم بها حالياً البعثة الأثرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة.

من جانبه وصف عبدالهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن معرض ديور العالمية في سفح الاهرامات أيقونة ترويجية هامة للسياحة الثقافية التى تملئ ربوع مصر بتاريخها وحضارتها.



حفل ديور Dior

حفل ديور Dior

حفل ديور Dior