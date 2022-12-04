قوات الأمن السورية تطلق النيران علي القائمين بأعمال الشغب في السويداء

قامت قوات الأمن السورية بإطلاق نار علي المتظاهرين و القائمين علي أعمال الشغب في محيط مبني محافظة السويداء، وذلك بعد أن حاولوا دخول المبني.

وذلك وفقا لإحدي وسائل الإعلام العربية، وذكرت أن قوات الأمن حذرت المدنيين عند المرور في مركز المدينة بسبب إستمرار أعمال الشغب وإطلاق النيران.

يذكر أن أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الأحد، بأن عشرات "الخارجين على القانون" اقتحموا مكتب محافظ مدينة السويداء بجنوب سوريا وأحرقوا ملفات وأوراق رسمية.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات لمقر الحاكم بعد أن اقتحمه متظاهرون غاضبون.

وقال سكان وشهود إن الاحتجاجات مرتبطة بالصعوبات الاقتصادية.

كما قام متظاهرون بإشعال الإطارات المطاطية وقطع طريق أوتوستراد دمشق-السويداء، بالقرب من قرية حزم، تضامنا مع الاحتجاجات في مركز مدينة السويداء.