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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبوصير

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف مشروع توسعات محطة المعالجة الثنائية بأبو صير الملق، لمتابعة سير العمل بالمشروع ضمن برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ، والوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه سير العمل .

حيث رافقه خلال الزيارة : المهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، حمادة راضي  الله رئيس مركز ومدينة الواسطى وبعض التنفيذيين.

وتفقد المحافظ، أعمال المرحلة الثانية من توسعات محطة المعالجة والذي يجرى تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 20 فدانا ، واستمع لعرض موجز عن مستجدات وسير الأعمال بالمرحلة الثانية من المشروع  التي يتم تنفيذها على مساحة 6 أفدنة ، وبطاقة  من 12 ألف إلى 15 ألف  متر مكعب في اليوم  وتخدم عدداً من القرى بمركز ناصر  ، تشمل ( أشمنت، كفر الجزيرة ، منشية الشركة ، بني خليفة) ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدينة نحو 90 % ، ونسبة 40% لأعمال الكهرباء  والميكانيكيا ، والتي كان قد سبقها  الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف م 3 /يوم وبتكلفة 180 مليون جنيها، وتخدم عدد من القرى بمركزي الواسطى وناصر.

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ووجه المحافظ مسؤولي هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ،باطلاعه أولا بأول عن الموقف التنفيذي ومعدلات التنفيذ ونسب الإنجاز  ، وتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية  ، مشددا على تسريع وتير الأعمال  والالتزام بالتوقيتات المحددة ، ومكلفا  رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع حتى الانتهاء منه ودخول المحطة الخدم بكامل طاقتها.

كما أكد المحافظ على أن قطاع الصرف الصحى له أولوية كبيرة فى خطة عمل المحافظة، والذي يتم  العمل  فيها من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة للقرى غير المخدومة المحرومة، وذلك  فى إطار توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى المدن والقرى وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد الخدمة للمناطق المحرومة فى القرى والتجمعات السكانية.

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