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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. تحصين 48 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تضمن التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 48 ألف  و251 رأساً بواقع( 43  ألف و67 من  الأبقار + 4696 من الجاموس+ 488 من الأغنام  والماعز ) ،وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 19 نوفمبر الجاري وحتى 1 ديسمبر الجاري "،فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

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يُشار إلى أن  المحافظ"د. محمد هاني غنيم"كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع ،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

الثروة الحيوانية وزارة الزراعة بني سويف مراكز المحافظة الطب البيطري اللقاحات

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