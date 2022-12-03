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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بنى سويف يناقش استعدادات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة خلال ديسمبر

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف


ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، الاستعدادات الخاصة لبدء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والمقرر تنفيذها على مرحلتين في الفترة من  4 إلى 22 ديسمبر الجاري، وتنفذها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، والتي تأتي ضمن الحملات الدورية التي تنفذها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030

حيث كلف محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى يتم تنفذها  وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها، في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة، من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة ،فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية  للقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

من جهته أوضح د. محمد يوسف وكيل الوزارة  أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية على مرحلتين،حيث تبدأ المرحلة الأولى غداً الأحد "4 ديسمبر الجاري"وتستمر حتى  الخميس 8 من نفس الشهر، وتشمل إدارات(اهناسيا، الفشن وناصر )،فيما تبدأ المرحلة الثانية في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الحالي ، وتشمل إدارات(بني سويف ، الواسطى ، ببا وسمسطا )،ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"،بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرةوالصحة الإنجابية،فضلا عن إقامة عن معارض لمنتجات نوادي المرأة  بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها  المستفيدين من خدماتها

فيما أضافت د. مديحة سري مدير إدارة تنظيم الأسرة،أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية

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