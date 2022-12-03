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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: برنامج تأهيل رقمي لموظفى الوحدات القروية والتضامن والتموين

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

أكد االدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل ثورة الإصلاح الإدارى التي تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية وتوفير خدمات رقمية متميزة في كافة المجالات.

وأشار إلى حرص المحافظة علي توفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية بإعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري ، لاسيما وأن رفع كفاءة العنصر البشري يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد.

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جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعده  د.علاء سعيد مسؤول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة ومدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة ، بشأن متابعة البرنامج التدريبي المتكامل للتأهيل الرقمي الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات ، لتنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية من موظفى الوحدات القروية والتموين والتضامن ، لتأهيلهم للعمل بالمراكز التكنولوجية  داخل المجمعات الخدمية ، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يبلغ عددها 12 مجمعاً خدمىاً بقرى ببا وناصر، حيث تضم المجمعات"مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين، مكتب بريد، مكاتب تموين"، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي، الذي يعقد بمقر المركز العلمي ببني سويف، يشارك فيه 360 من العاملين بالوحدات المحلية بناصر وببا، تم تقسيمهم إلى 18 مجموعة بواقع 20 موظفاُ  بكل مجموعة ، حيث يتم تدريبهم على استخدام أساسيات الحاسب الألى، الإنترنت،و التعامل مع برامج وتطبيقات الحاسب مثل والأمن السيبراني،والقوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التعامل مع المواطنين، وتطوير خدمة المواطنين والتعامل مع الجمهور

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