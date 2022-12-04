علم من اعلام مصر..أحلام تعني مفيد فوزي بكلمات موثرة

نعت الفنانة احلام لراحل مفيد فوزي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغردت أحلام :" وترجل فارس الاعلام العربي #مفيد_فوزي ربي يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويجعل هذي الايام خير ايامه استاذنا الكبير في الاعلام علم من أعلام مصر العظيمة والعالم العربي ستظل علامه كبيره لن تنتسى " .



توفى منذ قليل الإعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان تعرض مفيد فوزى إلى أزمة صحية شديدة بعد خضوع مفيد فوزي لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

و كان قد أعلن الكاتب الصحفي البرلماني مصطفى بكري عن تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفي مفيد فوزي، وحجزه داخل أحد المستشفيات الخاصة