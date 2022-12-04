مش هييجي زيه..نبيلة عبيد عن مفيد فوزي: كان كنزا في كل شىء

نعت الفنانة نبيلة عبيد الراحل مفيد فوزي، قائلة: لا أحد يتخيل مدى قيمة الصداقة بيني وبينه.. مكنتش بعمل أي حاجة من غير ما أرجع له".



وأضافت “نبيلة عبيد” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”:" مفيد فوزي قيمة وقامة وصديق وأخ وسند للجميع، متابعة:كان كنزًا في كل شىء وكنت أستشيره في كل أموري.



واسترسلت:" كنا نتشاور دائما، فهو كان صاحب حكمة ورأي واضح، متابعة: مفيد شخص حنون ومحب للغاية لابنته، ويمتاز بالصدق والعديد من الصفات الحسنة".



وأكدت:" مفيد مش هييجي زيه تاني ولن يتكرر"، فهو شخص منفرد ولا يوجد مثله.