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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الخميس.. انعقاد المؤتمر الأول لاقتصاديات الصيدليات في كفر الشيخ

د.محمد كمال عبد الحافظ
د.محمد كمال عبد الحافظ

تنظم شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، الخميس المقبل، المؤتمر الأول لاقتصاديات الصيدليات، بقاعة ألف ليلة وليلة بمدينة كفر الشيخ،  تحت رعاية الدكتور محمد كمال عبد الحافظ، رئيس شعبة الصيادلة، والمهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية.

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وأوضح الدكتور محمد كمال عبد الحافظ، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن محاور المؤتمر تتضمن دراسة اقتصادية من واقع الصيدليات ومعطيات سوق الدواء وتحليل اقتصاديات الدواء، ونحو صيدلية عصرية ورؤية لتطوير الصيدليات.

ويشارك في هذه المؤتمر، أساتذة من كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، وعدد كبير من الصيادلة من مختلف مراكز ومدن المحافظة ومسئولي مديرية الشئون الصحية، وقيادات الغرفة التجارية وشعبة الصيادلة بالغرفة.

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