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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنايات الفيوم تحيل قاتل صديقه إلى فضيلة المفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل  وعضوية المستشارين أحمد ممدوح مرسى وعلاء  محمد عبد الوهاب حكما بإحالة  أوراق المتهم حسين . أ (26 سنة )، الى فضيلة مفتى الديار المصرية ، لأبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لإدانته بقتل طفل بعد استدراجه  لمنزله بقرية سنرو القبلية بمركز أبشواي، وسرقة التروسيكل الخاص به، بعد طعنة طعنات قاتلة  ليفارق الحياة.

 

تعود تفاصيل الحادث البشع الذى هز محافظة الفيوم  الي منتصف شهر مايو الماضي ، حيث قام   المتهم بأستدراج  الطفل محمد حماد ، 15 سنة، ب إلى منزل لتناول الإفطار، وسدد له عدة طعنات ليسرق التروسيكل الخاص به.

 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة طفل، 15 سنة، مقيد بالحبال ، وجسده ممزق، وملقى في مجرى مائي بقرية الحريشي بنطاق مركز شرطة الفيوم، وتبينّ أنّ الطفل يدعى محمد حماد ومقيم قرية سنرو القبلية بمركز أبشواى .

 

أثبتت تحريات المباحث ان مرتكب الحادث  صديق المجنى عليه يدعى حسين . أ (26 سنة )  ، وانه استدرج المجني عليه  بإحدى الحقول الموجودة بالقرية، وأنهال عدة طعنات في صدر ورقبة صديقه الطفل، واستولى على الترويسكل الخاص به وفر هاريا ،  بعد ان القى جثمان المجنى عليه  فى احدى الترع ، الا ان ضباط المباحث تمكنوا من القبض عليه قبل الهرب  ، و اعترف بارتكابه الجريمة، وقام بتمثيلها، وتم عرضه على نيابة مركز أبشواى  التي قررت حبسه واحالته  إلى محكمة جنايات الفيوم التي  أصدرت حكمها المتقدم.

 

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