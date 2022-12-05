FBI يتهم الصين باستخدام تيك توك للتأثير على الأمريكيين والتلاعب بالمحتوى

عادت المخاوف والتحذيرات مرة أخرى من تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok باعتباره أداة يتم استخدامها ضد الأمن القومي الأمريكي، حيث حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI من أن تيك توك يشكل تهديداً للأمن القومي، وأنه يستخدم ضمن عمليات التأثير على الأمريكيين.

وبحسب موقع Yahoo Finance فإن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريس راي، قال إن هناك إمكانية لاستخدام تطبيق تيك توك TikTok في عمليات التجسس في الولايات المتحدة ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال راي إن “توصيات الخوارزمية الخاصة بتطبيق تيك توك تمكن الصين من التلاعب بالمحتوى ، وإذا أرادوا ذلك ، فإنهم يقوموا باستخدامه في عمليات التأثير”، وذلك خلال حديثه في كلية جيرالد آر فورد للسياسة العامة بجامعة ميتشيجان.

وعبر راي عن مخاوفه بشأن كيفية عمل تيك توك وكيف تتحكم الصين في عروض المحتوى، مضيفا أن الصين يمكنها جمع بيانات المستخدمين لعمليات التجسس التقليدية.

واقترح راي أن هذه قضية ستنظر فيها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، قائلا "كل هذه الأشياء في أيدي حكومة لا تشاركنا قيمنا ولديها مهمة تتعارض إلى حد كبير مع ما هو في مصلحة الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، حذر عدد من الخبراء والسياسيين من أن تيك توك ما هو إلا أداة صينية للتجسس على صغار السن والشباب في الغرب وجميع المعلومات الخاصة بالمستخدمين وحفظ بياناتهم الشخصية، مستندين على تقرير من الرئيس التنفيذى لشركة الأمن السيبراني Internet 2.0، روبرت بوتر، الذي أكد أن تيك توك تطبيق مخادع، حيث استطاع فريقه أن يحدد أن التطبيق على هواتف آيفون كان متصلاً بالخوادم في الصين.

وأشار بوتر إلى أنه نظرًا لأن مقر الشركة في الصين ، فإنها تخضع للقوانين الصينية وستضطر إلى تسليم أي بيانات يطلبها الحزب الشيوعي، وقال "لأن تيك توك شركة صينية يحكمها القانون الصيني أولاً ، مما يعني أنها تعمل في ثقافة خصوصية مختلفة تمامًا".

ومؤخرا، اعترف الرئيس التنفيذي لتيك توك، Shou Zi Chew، بالوصول لبيانات المستخدمين الأمريكيين من قبل موظفي تيك توك خارج الولايات المتحدة ومنها الصين، ولكنه أكد أنه لا يمكن الوصول إليها بسهولة وأنه يحكمها "سلسلة من ضوابط الأمن السيبراني القوية وبروتوكولات الموافقة على التفويض التي يشرف عليها الموظفون في الولايات المتحدة أنفسهم".

كما قد وعد Shou Zi Chew ، أعضاء الشيوخ الأمريكي بالعمل على مشروع "Project Texas" لتعزيز حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، وهو عبارة عن خوادم سحابية يتم عليها حفظ بيانات المستخدمين الأمريكيين تابعة لشركة Oracle أوراكل الأمريكية في ولاية تكساس.