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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد الباز يقرأ الفاتحة على الهواء لـ روح مفيد فوزي.. شاهد

محمد الباز و مفيد
محمد الباز و مفيد فوزي

قرأ الإعلامي محمد الباز الفاتحة على الهواء، على روح الراحل مفيد فوزي الذي رحل صباح أمس عن عمر يناهز 89 عامًا بعد صراع مع المرض.

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وقال "الباز" خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وفاة مفيد فوزي كشف اشياء كثيرة  عن المجتمع المصري الذى حزن على فراقه، رافضا شماتة بعض  الأشخاص في وفاته، قائلا: “لا افهم بعض الأشخاص الذين يضعون إيموشن الضحك  في التعليقات على وفاة مفيد فوزي وانه لا يوجد شيء يستدعي الي السخرية”.

 

وأشار "الباز" إلى أن الوفاة والميلاد أمر بيد الله، ووفاة الشخص لا يعني أن ربنا غاضب عليه ولكن لن يخلد أحد في الدنيا الموت مكتوب في النهاية علي الجميع، قائلا: “لماذا تعتبر ان الموت كارثة كبري وانت سعيد في موت حد أنت مختلف معاه في الراي، هو انت حضرتك مش هتموت؟ ايه العبث ده”مضيفا أن  كل شخص ينعي بثقافته ودينه”.

الباز مفيد فوزي الفاتحة اخر النهار حديث المدينة

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