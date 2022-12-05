مشوفتهوش بيعمل إيه بالليل قدام العيال | فضيحة زوجية أمام قاضي الأسرة

جوزي بينام مع مراتة التانية قدام عيالي وبـ يخليهم يشحتوا في الشوارع .. بتلك الكلمات بدأت سيدة حديثها، أمام محكمة الأسرة، وعن مأساتها تتحدث:عندي 3 أطفال جوزي بهدلهم في الشوارع.

بسبب عمايله السودا

أنا مطلقة من 16 سنة أطلقت بسبب عمايله السودا وأنه بعد طلاقي حصل لي حادثة ومبقتش قادرة اتحرك من مكاني، استغل اللي حصلي وخد مني عيالي، وراح عيشهم مع مراته التانية اللي كانت دايما بتضربهم وتبهدلهم من غير سبب، كان بييجي بالليل قدام عيالي يفتح مواقع إباحية علي التليفزيون والكمبيوتر ولما عيالي يسألوه " إيه ده ما يصحش، يقوم يزودها خيبة ويمسك مراته التانية من أماكن حساسة قدامهم.

زوّر أوراق إنهم معاقين ذهنيا

تُكمل الزوجة بحديث يملؤه المفاجآت وخيبة الأمل، وتقول:أجبر عيالي علي الشحاتة في الشوارع ولبسهم هدوم مقطعة ومشاهم حافيين عشان الناس تتعاطف معاهم، مع انه شغال وبيكسب، ولما بناتي حد من الشباب يعاكسهم بيسيبوا الشارع ويرجعوا البيت وقتها أبوهم بيضربهم وبيبهدلهم عشان مرجعوش بالمبلغ اللي هو عايزه، ووصل بيه الوضع انه دخل عيالي مدارس دمج وزور أوراق أنهم معاقين ذهنيا.

واختتمت، حديثها ،رفعت قضية عليه وخدت عيالي منه بالقانون ورجعوا تاني يعيشوا معايا واشتغلت وبقيت بعمل " كروشيه يدوي " في البيت وأبيعه عشان مبقدرش أمشي على رجلي، وآخر قضية رفعتها النفقة.