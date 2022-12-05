عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشوفتهوش بيعمل إيه بالليل قدام العيال | فضيحة زوجية أمام قاضي الأسرة

أرشيفية
أرشيفية

جوزي بينام مع مراتة التانية قدام عيالي وبـ يخليهم يشحتوا في الشوارع .. بتلك الكلمات بدأت سيدة حديثها، أمام محكمة الأسرة، وعن مأساتها تتحدث:عندي 3 أطفال جوزي بهدلهم في الشوارع.

جنايات الجيزة تحيل أوراق المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي للمفتي

وصول المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي إلى جنايات الجيزة

بسبب عمايله السودا

أنا مطلقة من 16 سنة أطلقت بسبب عمايله السودا وأنه بعد طلاقي حصل لي حادثة ومبقتش قادرة اتحرك من مكاني، استغل اللي حصلي وخد مني عيالي، وراح عيشهم مع مراته التانية  اللي كانت دايما بتضربهم وتبهدلهم من غير سبب، كان بييجي بالليل قدام عيالي يفتح مواقع إباحية علي التليفزيون والكمبيوتر ولما عيالي يسألوه " إيه ده ما يصحش، يقوم يزودها خيبة ويمسك مراته التانية  من أماكن حساسة قدامهم.

هقول لماما بتعمل إيه معايا.. قاتل فتاة السلام حمل جثتها وألقاها في القمامة

جسمك بيفكرني بـ واحد صاحبي.. سيدة تشكو زوجها أمام محكمة الأسرة

زوّر أوراق إنهم معاقين ذهنيا

تُكمل الزوجة بحديث يملؤه المفاجآت وخيبة الأمل، وتقول:أجبر عيالي علي الشحاتة في الشوارع  ولبسهم هدوم مقطعة ومشاهم حافيين عشان الناس تتعاطف معاهم، مع انه شغال وبيكسب، ولما بناتي حد من الشباب يعاكسهم بيسيبوا الشارع ويرجعوا البيت  وقتها أبوهم بيضربهم وبيبهدلهم عشان مرجعوش بالمبلغ اللي هو عايزه، ووصل بيه الوضع انه دخل عيالي مدارس دمج وزور أوراق أنهم معاقين ذهنيا.

واختتمت، حديثها ،رفعت قضية عليه وخدت عيالي منه بالقانون ورجعوا تاني يعيشوا معايا واشتغلت وبقيت بعمل " كروشيه يدوي " في البيت وأبيعه عشان مبقدرش أمشي على رجلي، وآخر قضية رفعتها النفقة.

"افتكرت المخدرات حلاوة وأكلتها".. زوجته أمام محكمة الأسرة جوزي مدمن وهيموت بنتي

تعالي نفض الشراكة .. اعترافات المتهمين باحتجاز شريكهم في 15 مايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

موضوعات متعلقة

جنايات الجيزة تحيل أوراق المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي للمفتي

وصول المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي إلى جنايات الجيزة

هقول لماما بتعمل إيه معايا.. قاتل فتاة السلام حمل جثتها وألقاها في القمامة

المشدد من 5 إلى 10 سنوات للمتهمين في قضية كفن عين شمس

جسمك بيفكرني بـ واحد صاحبي.. سيدة تشكو زوجها أمام محكمة الأسرة

مع الممرضة في وضع مخل .. زوجة تحكي فضيحة أمام قاضي الأسرة

عندها 7 سنين.. العثور على جثة داخل صندوق قمامة بمدينة السلام

"افتكرت المخدرات حلاوة وأكلتها".. زوجته أمام محكمة الأسرة جوزي مدمن وهيموت بنتي

ترشيحاتنا

هل خوفي على أبنائي يعني ضعف إيماني ؟ .. أمين الفتوى يرد

وضع لافتات على جسده وتعاطف معه الجميع.. مجذوب الشرقية يستغيث لعلاج شقيقه

انتحال صفة التمريض.. وزير الصحة: إغلاق وحدة حضانات «خاصة» وإحالة مالكها للنيابة

استقرار بالأسواق.. سعر الذهب العالمي اليوم

بعد مونديال قطر.. السعودية تقترب من استضافة 3 فعاليات رياضية عالمية| تفاصيل

خطوات تحديث التابلت قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسببت بوفاة 6 أطفال.. 5 معلومات لا تعرفها حول المكورات العنقودية

الكيلو بـ30 جنيها.. فرصة لتخزين الفراخ وشراء البيض

أول ظهور.. شاهد | ابنة أنجلينا جولي تبهر رواد السوشيال ميديا بجمالها

للحامل.. احذري تناول هذا النوع من السمك يسبب الإجهاض

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ