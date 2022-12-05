تحت شعار شبابها يبنى مستقبلها.. أشرف عطية يفتتح فعاليات ملتقى شباب أسوان الأول

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وسط مشاركة حوالى 750 شابا وفتاة فعاليات ملتقى شباب أسوان الأول ديسمبر 2022 تحت شعار " شبابها... يبنى مستقبلها "، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة ، والمهندسة فاطمه إبراهيم السكرتير العام المساعد ، وأيضاً الدكتور الفيصل عبد الحميد ممثلاً عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، بجانب الدكتور عبد الله على عبد الله عميد المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بأسوان ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية .

وخلال الملتقى الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة أدار محافظ أسوان، حواراً مفتوحاً حول عدد من المحاور التنموية تناول توضيح العديد من الحقائق التى تهم الشارع الأسوانى ، وخاصة مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل ، مع تحديث سيارات السيرفيس ، وحياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل ، وتحيا مصر ، وتطوير العشوائيات ، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات المتعثرة ، وكذا مشروعات المحاور التنموية والطرق والكبارى ، والمشروعات الإستثمارية وتشغيل الشباب .

ملتقى شباب أسوان

ملتقى شباب أسوان الأول

وفى فقرة “ الشباب يسأل .. والمحافظ يجيب ” أكد اللواء أشرف عطية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت دافع كبير لتحقيق إنطلاقه وإحداث نقلة نوعية بدعم من مجلس الوزراء بإشراف الدكتور مصطفى مدبولى ، والوزرات المختصة لتتبوأ أسوان المكانة التى تستحقها سياحياً وإستثمارياً وإقتصادياً ، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة مواطنيها ، لافتاً إلى أن الرؤية العلمية للعمل التنفيذى إرتكزت على إقتحام المشاكل والتحديات والتى من أبرزها ملفات البنية التحتية والمشروعات المتعثرة وعدم الإعتماد على الشكل الظاهرى بعيداً عن المسكنات والحلول الوقتية .

وشدد أشرف عطية، على أنه لن يتم تطوير أى منطقة أو حى أو مدينة إلا بعد إنهاء أعمال البنية التحتية لأننا لا نعمل للشو الإعلامى ، ولكن لتغيير شكل الحياة شكلاً ومضموناً حيث يتم التطوير والتحديث مرحلياً طبقاً للإمكانيات المتاحة ، مؤكداً أن قضية تشغيل الشباب الأسوانى تأتى ضمن أولويات العمل التنفيذى حيث تم إفتتاح إفتتاح وتشغيل 27 مصنع ضمن 34 مصنع جديد بإستثمارات 150 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بالعلاقى .

“ الشباب يسأل .. والمحافظ يجيب ”

ملتقى شباب أسوان الأول

من جانبهم، أشاد الحضور من الشباب بهذا التواصل المباشر بين محافظ أسوان وبينهم والذى ساهم فى توضيح رؤية المحافظة وجهودها المنفذة بمشروعات غير مسبوقة فى كافة المبادرات الرئاسية و قطاعات العمل العام والتى ظهرت بشائرها من خلال تنفيذ 516 مشروع لمبادرة حياة كريمة ، فيما جارى العمل فى 682 مشروع من إجمالى 2321 مشروع بالمرحلتين الأولى والثانية داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة مشروع ، بجانب 123 مشروعاً لإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية ، وكذا 14 مشروع تابع لصندوق تحيا مصر ، علاوة على مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل ، فضلاً عن المشروعات الإستثمارية والقومية والخطة الإستثمارية الموحدة ، وهو الذى تزامن مع تنفيذ 4 محاور وكبارى وهى كلابشه ودراو ، وخزان أسوان البديل ، والسيل العلوى ، بجانب تنفيذ مشروعات عملاقة مثل إنشاء وإزدواج الطرق السريعة ، ولاسيما الطريق الغربى الصحراوى وأبو سمبل ومرسى علم ، والإقليمى الشرقى وغيرها .

وفى ختام فاعليات الملتقى أعلن محافظ أسوان عن عدد من التوصيات والتى كان من أبرزها تنظيم هذا الملتقى بخطة ربع سنوية ، بجانب إقامة معسكر بصفة دورية لإعداد قادة شباب المستقبل فى شهرى مارس ، وسبتمبر من كل عام ، بالإضافة إلى مشاركة الشباب فى القيادة من خلال الإستعانة بعدد منهم بمرافقة القيادات التنفيذية لمدة شهر فى فترة الصيف لكى يكتسبوا خلالها العديد من الخبرات القيادية ، فضلاً عن تكوين مجموعات شبابية لمرافقة القيادات التنفيذية أثناء زياراتهم الميدانية للمشروعات الكبرى .