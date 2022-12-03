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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان: الكشف المجاني على 3269 مواطنا بكوم أمبو ونصر النوبة

جهود القوافل الطبية
جهود القوافل الطبية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الصحة داخل قرية السلسلة التابعة لمركز كوم أمبو ، وقرية الأمال التابعة لمركز نصر النوبة حيث إستمرت أعمال القوافل على مدار يومين فى كل منهما ، ويأتي ذلك في إطار توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية شعار رفعته الأجهزة المعنية بالمحافظة .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .

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قوافل علاجية

جهود القوافل الطبية بأسوان

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 3269 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وكانت قد أعلنت محافظة أسوان عن فتح باب التسجيل فى اختبارات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لعام 2022 / 2023 وذلك لمرحلة البراعم فى رياضات الملاكمة والتايكوندو والجودو وتنس الطاولة، تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبل" وفى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان.

 ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتقديم سلسلة من البرامج والأنشطة والمسابقات والمهرجانات الرياضية والشبابية التى تهدف إلى تنمية المهارات وإكساب الخبرات مع دعم ورعاية المواهب من أبنائنا الشباب ومختلف الفئات العمرية، مشيرا إلى أهمية ودور ذلك فى إستغلال الأفكار المبدعة والطاقات الكامنة لهذه الفئات وتوجيهها فى الطريق السليم لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولوطننا الغالى مصر.

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أنشطة متنوعة

جهود القوافل الطبية بأسوان

وفى نفس السياق أكد ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يهدف إلى إكتشاف المواهب الرياضية وإعدادهم وتأهيلهم بالشكل الأمثل ليكونوا أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية.

وأشار إلى أن الإختبارات تضم رياضة الملاكمة للبنين مواليد 2010 و2011، ورياضة التايكوندو للبنين والبنات مواليد 2011 متميز و2012 و2013 ، بالإضافة إلى رياضة الجودو للبنين والبنات مواليد 2013 و2014 ، فضلاً عن رياضة تنس الطاولة للبنين والبنات مواليد 2016 و 2017.

جهود القوافل الطبية بأسوان
جهود القوافل الطبية بأسوان
جهود القوافل الطبية بأسوان
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