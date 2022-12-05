مغمي عينه..رهان ممرض علي تركيب كانيولا لمولود يثير غضب السوشيال ميديا

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لشاب و صديقه داخل حضانه في ابو قرقاص لـ رهان علي قطع رجل طفل، مما أثار الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي.

كتب إحدى رواد السوشيال ميديا على الفيديو:" الأخ اللي في الصوره ده مصور فيديو هو و واحد صاحبه مغمي عينه بقماشه و بيركب كانيولا في رجل طفل عمره يوم واحد…طبعا الفيديو تم تصويره في عدم وجود اسرة الطفل المسكين اللي سايبين الطفل معاهم أمانه و فاكرين ان اللي هيتعاملوا مع الطفل بشر زينا كده ... ميعرفوش ان أرواح الناس لعبه ممكن ناس تلعب بيها عادي كده !!."

تابع:"رجل الطفل في ايده مش باينه ... و الكانيولا فضلت داخل خارج بيها و الطفل يصرخ وهو ولا هامه ... المهم يكسب الرهان ... لانه لو خسر الرهان هيجيب فطار علي حسابه…مش مهم بقي نقطع وتر من رجل الطفل ... مش مهم تقطع شريان ... مش مهم ... هنقول لاهله sorry ... قضاء و قدر."



