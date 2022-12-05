كفر الشيخ يطوي صفحة دكرنس ويستعد لمواجهة طنطا.. صور

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، تدريباته الجادة، استعداداً لمواجهة نظيره طنطا، الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن طوى صفحة دكرنس الذي فاز على كفر الشيخ في مباراته الأخيرة على ملعب هيرماس رضوان، واعتلى صدارة المجموعة الثالثة «بحري» بالدوري الممتاز «ب».

ويسعى فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني عبد الفتاح عبد الرازق، للفوز على أبناء السيد البدوى، واقتناص الثلاث نقاط، للمنافسة على صدارة المجموعة للتأهل إلى دوري الأضواء والشهرة، حيث يدخل كفر الشيخ اللقاء في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

بينما يدخل فريق طنطا بقيادة عمرو أنور، مديره الفني، اللقاء في المركز العاشر برصيد 10 نقاط فقط، وذلك بعد أن فاز في مباراتين وتعادل 4 مباريات، وتعرض للخسارة في مباراتين، ويطمع هو الآخر في اقتناص الثلاث نقاط والفوز بالمباراة.

جدير بالذكر أن دكرنس يتصدر المجموعة الثالثة «بحري والإسكندرية» برصيد 16 نقطة، يليه المنصورة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

تدريبات فريق كفر الشيخ

تدريبات فريق كفر الشيخ

تدريبات فريق كفر الشيخ

تدريبات فريق كفر الشيخ

تدريبات فريق كفر الشيخ

تدريبات فريق كفر الشيخ

تدريبات فريق كفر الشيخ

تدريبات فريق كفر الشيخ

تدريبات فريق كفر الشيخ

تدريبات فريق كفر الشيخ

تدريبات فريق كفر الشيخ