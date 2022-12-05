عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كفر الشيخ يطوي صفحة دكرنس ويستعد لمواجهة طنطا.. صور

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، تدريباته الجادة، استعداداً لمواجهة نظيره طنطا، الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن طوى صفحة دكرنس الذي فاز على كفر الشيخ في مباراته الأخيرة على ملعب هيرماس رضوان، واعتلى صدارة المجموعة الثالثة «بحري» بالدوري الممتاز «ب».

الخميس.. انعقاد المؤتمر الأول لاقتصاديات الصيدليات في كفر الشيخ

مراكز شباب حياة كريمة تستقبل الزيارة الميدانية لطلاب جامعة كفر الشيخ.. صور

ويسعى فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني عبد الفتاح عبد الرازق، للفوز على أبناء السيد البدوى، واقتناص الثلاث نقاط، للمنافسة على صدارة المجموعة للتأهل إلى دوري الأضواء والشهرة، حيث يدخل كفر الشيخ اللقاء في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

 

بينما يدخل فريق طنطا بقيادة عمرو أنور، مديره الفني، اللقاء في المركز العاشر برصيد 10 نقاط فقط، وذلك بعد أن فاز في مباراتين وتعادل 4 مباريات، وتعرض للخسارة في مباراتين، ويطمع هو الآخر في اقتناص الثلاث نقاط والفوز بالمباراة.

 

جدير بالذكر أن دكرنس يتصدر المجموعة الثالثة «بحري والإسكندرية» برصيد 16 نقطة، يليه المنصورة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
تدريبات فريق كفر الشيخ
الدوري الممتاز المنصورة كرة القدم كفر الشيخ السيد البدوي فريق طنطا نادي كفر الشيخ مراكز شباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

محلك سر .. الزمالك يصدم كهربا بقرار حاسم فى أزمة غرامة الفيفا

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

مشوفتهوش بيعمل إيه بالليل قدام العيال | فضيحة زوجية أمام قاضي الأسرة

موضوعات متعلقة

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد سير الدراسة بمجمع معاهد كفر المرازقة

لبلوغه سن المعاش.. تكريم مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: إطلاق اسم أبو العينين شعيشع على معهد أزهري ببيلا

تحصين 23970 طائراً ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

رفع 1990 طن مخلفات من 14 مركزاً ومدينة بـ كفر الشيخ.. صور

توريد 36 ألفاً و810 أطنان أرز شعير في كفر الشيخ

5 سنوات.. علياء أصغر طفلة تحصد بطولة إفريقية في الكونغ فو| شاهد

الخميس.. انعقاد المؤتمر الأول لاقتصاديات الصيدليات في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

الصحة: ارتفاع أعداد المصابين بالأنفلونزا مرتبط بدخول الشتاء.. ولا متحورات جديدة

العقوبات تنقلب على صانعيها.. حظر الغاز الروسي يدق ناقوس الخطر في إيطاليا

الهند: لن نتأثر بسقف الأسعار.. وسنواصل شراء النفط الروسي

الشهر العقاري يحدد رسوم خدمة التوثيق فى الفترة المسائية.. ومفاجاة فى ديسمبر

مصرع 3 أشخاص في اشتعال سيارة ملاكي عقب انقلابها في كفر الشيخ

تلاعب بـ الكانيولا في قدم طفل عمره يوم .. ماذا ينتظر ممرض المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مش جميل.. خبير موضة ينتقد إطلالة يسرا في أحدث ظهور| شاهد

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية بأحياء بشاير الخير

وزير الدفاع يشهد مشروع فتح - 5 الذى تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية

مغمي عينه..رهان ممرض علي تركيب كانيولا لمولود يثير غضب السوشيال ميديا

فيديو

أنا مش متجوزة متخافش .. تطورات جديدة في علاقة ندى الكامل وعمر كمال "فيديوجراف"

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محور التعمير في الإسكندرية| تغطية خاصة

رهان على وضع كانيولا بقدم رضيع.. تحرك عاجل ضد مركز الحضانات| تغطية خاصة

وزير الدفاع يشهد مشروع فتح - 5 الذى تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ