مصرع 3 أشخاص في اشتعال سيارة ملاكي عقب انقلابها في كفر الشيخ

أصيب 3 آخرين في الحادث...

شهد الطريق الدولي الساحل بمحافظة كفر الشيخ، حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل على جانب الطريق، ما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران بها، ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً بالواقعة يفيد وقوع حادث مروري مروع على الطريق الساحلي الدولي بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، ووجود مصابين ووفيات.

وكشفت المعلومات الأمنية الأولية، أن هناك 6 أشخاص بينهم 4 أطفال كانوا مستقلين السيارة الملاكي متجهين من مدينة جمصة إلى محافظة الإسكندرية، وأثناء مرورهم بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من بلطيم انحرفت عجلة القيادة بيد السائق، ما ادى إلى اصطدامها بسيارة نقل على جانب الطريق ثم انقلبت واشتعلت النيران بها.

وجرى نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي، لقربه من الحادث، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ إخطار جهات التحقيق.