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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : اتحكم في مصاريفك

برج الحوت
برج الحوت

يجب أن يتعلم برج الحوت أن المساهم الرئيسي في سعادتهم هو إيجاد متنفس للتعبير الإبداعي، يتطلع الحوت دائمًا إلى المستقبل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

حاول ألا تفرط في التفكير لأن الأمور قد تصبح صعبة عليك فقط، من الحكمة إقامة علاقات صحية وودية في المكتب يمكن أن تساعدك على تحويل عقلك، إذا كنت لا تزال غير قادر على العثور على الراحة، ففكر في أخذ إجازات لبضعة أيام والذهاب في إجازة قصيرة مع قريب منك.

توقعات برج الحوت مهنيا

سيكون هناك العديد من المضاعفات التي قد تضطر إلى الخضوع لها خلال هذه المرحلة، نتيجة لذلك ، قد تضطر أيضًا إلى البقاء عاطلاً عن العمل لبعض الوقت، ستظهر لك فرص أفضل في طريقك والتي من شأنها تسوية الأمور إلى الأبد مرة أخرى.

توقعات برج الحوت صحيا

ضع في اعتبارك الاهتمام بصحتك كما قد ينخفض جسمك بسبب الحمى الشديدة.

توقعات برج الحوت عاطفيا

على الجبهة الرومانسية، ستظل الأمور معقدة بالنسبة لك، على الرغم من المحاولات المختلفة، إلا أنك لن تكون سعيدًا بالطريقة التي تسير بها الأمور في علاقتك، وبالتالي ، من الأفضل عدم التشديد على الأشياء وينتهي الأمر بالعلاقة إذا لزم الأمر.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

يُقترح أن تتحكم في نفقاتك خلال هذا الأسبوع، خاصة اليوم، قد تنخفض مدخراتك إلى أدنى مستوياتها اليوم، ومع ذلك ، فإن كسب الثروة من بعض المصادر المختلفة سيعزز حالتك المالية مرة أخرى. 

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