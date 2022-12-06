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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : فكر قبل الانفصال

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

يمكن أن يكون برج القوس طموحًا بشكل مفرط، إنهم يريدون أن يؤمنوا بشدة بحيث يمكنهم تجاوز حدود الواقع بحيث يصعب عليهم قبول أفراح الحياة البسيطة.

وإليك توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

ستستمر الحياة على ما كانت عليه، رغم ذلك ستكتشف العديد من الفرص التي ستعزز شجاعتك وحماسك الضائعين، مرة أخرى ستكون مستعدًا للوصول إلى أي هدف، وتحقيق النجاح مع التغلب على العقبات، تذكر ألا تضيع هذه الطاقة والوقت لأنه يمكن أن يمنحك بعض النتائج الإيجابية ، على المستويين الشخصي والمهني.

توقعات برج القوس مهنيا

على الرغم من حصولك على راتب جيد ، ستظل تتطلع إلى كسب المزيد، بالتأكيد لا يتعلق الأمر بالجشع ولكن قد ترغب في تحقيق هدف معين في سن معينة وفقًا لرأيك الخاص.

توقعات برج القوس صحيا

قد تحتاج إلى استشارة طبيبك اليوم بسبب الضعف والصداع لفترة طويلة.

توقعات برج القوس عاطفيا

هناك احتمالية أن تصبح الأمور صعبة بعض الشيء اليوم في حياتك العاطفية، يمكن لبعض المناقشات أن تدمر مزاجك ولن تترك تأثيرًا جيدًا على علاقتك، إذا تم تصحيح الأمور قريبًا ، فقد يفكر كلاكما أيضًا في الانفصال، كن حكيمًا أثناء اتخاذ أي قرار.

توقعات برج القوس في الفترة المقبلة

سيظل هناك تدفق جيد للدخل مع وجود مصادر محدودة أو متزايدة للنفقات في بعض الأحيان، على الرغم من ذلك لن تزعجك الأمور من حيث المال.

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