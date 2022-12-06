عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : احذر من حبيبك السابق

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

برج السرطان مثقل بأحزانهم وأحزان من حولهم، كثيرا ما يطاردهم الحزن، من الصعب عليهم مشاركة آلامهم مع الآخرين، وغالبًا ما يخشون أن يكونوا ضعفاء .

وإليك توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

txt

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. عروض زواج ومشروع جديد وفلوس

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 5 ديسمبر 2022 .. مزايا مالية للجوزاء وخسارة للدلو واستقرار عاطفي لهؤلاء

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

قد تكون هناك بعض الأفكار المثيرة التي تذهلك اليوم، أخرجهم من عقلك واحتضن الإيجابية لأسلوب حياة أفضل، تذكر أن كل شيء يأتي في مرحلة ، خاصةً السيئة منها.

توقعات برج السرطان مهنيا

قد تشعر اليوم بأعباء مثقلة بأشياء في مكان العمل يمكن أن تزيد من الضغط على حياتك، لتقديم المشاريع وفقًا للتوقعات ، يمكنك التفكير في طلب المساعدة من زملائك، يمكن للطلاب الذين يواجهون مشكلات في الكلية التفكير في طلب المساعدة من كبار السن للقضاء على هذه المشكلات.

توقعات برج السرطان صحيا

من الناحية الصحية ، ستستمر حالتك في اكتساب القوة.

توقعات برج السرطان عاطفيا

قد تؤدي عودة حبيبك السابق إلى تعقيد الأمور في حياتك العاطفية، لذا كن حذرا.

توقعات برج السرطان في الفترة المقبلة

هناك احتمالات بأن ينتهي بك الأمر إلى تحقيق ربح هائل من عملك اليوم.

برج السرطان توقعات برج السرطان توقعات برج السرطان عاطفيا توقعات برج السرطان صحيا توقعات برج السرطان مهنيا برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. عروض زواج ومشروع جديد وفلوس

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : صعوبة في فهم حبيبك

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : صداقة تتحول لحب

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : اتخذ قرارات سريعة

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : نزاع على الورث

برج العذراء .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : تجنب الإنفاق بلا فائدة

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : مكاسب كبيرة

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : عبر عن مشاعرك

ترشيحاتنا

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

أول تعليق من الزمالك على خسارة طائرة السيدات أمام الأهلي

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : ترقية وزيادة مرتبك

تركت ثوبها عند خطيبها فشنق نفسه.. مفاجأة تحقيقات النيابة العامة بفاجعة المحلة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : اتحكم في مصاريفك

حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء ؟.. دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا فضّل محمد صلاح متابعة سيدات طائرة الأهلي والزمالك بدلًا من كأس العالم ؟

يصيبك بحصوات الكلى.. احترس من تناول هذا المشروب

ممنوع ظهور السيدات بملابس فاضحة.. أزياء مشجعي كأس العالم تذهل الغرب

طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ