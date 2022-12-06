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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : تحقيق أرباح

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

مواليد برج الدلو لديهم معارف جيدة جدا، إنهم أناس ودودون، لكن طبيعتهم الغامضة تجعل من الصعب عليهم الاقتراب منهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

سيكون المال هو كل ما يدور في ذهنك اليوم، وبالتالي لتحقيق أرباح جيدة اليوم، تجنب استثمار أموالك في الأصول طويلة الأجل، قد يؤدي القيام بذلك إلى تكبد بعض الخسائر التي لن تقدرها، اعتبر كل يوم نعمة من الله واعتبره بداية جديدة.

توقعات برج الدلو مهنيا

ستجد عدم استقرار في حياتك المهنية، خذ وقتًا من روتينك المحموم لتحليل الخيارات التي يمكن أن تعيد تعريف حياتك المهنية بالطريقة التي تريدها، قد يجد الطلاب أنفسهم يشعرون بالملل وعدم الاهتمام اليوم في كلياتهم وجامعاتهم.

توقعات برج الدلو صحيا

من الناحية الصحية ، قد يكون هناك بعض الصعود والهبوط المرتبط بك وبأحبائك اليوم.

توقعات برج الدلو عاطفيا

اعمل على التوافق مع شريكك اليوم، تعرف على الخطأ المحتمل وما يمكن فعله لحلها، ستقدر أنت وشريكك جهود بعضكما البعض تجاه العلاقة.

توقعات برج الدلو الفترة المقبلة 

لن تقلق بشأن الدخل والنفقات مثل أي يوم آخر، قد تجد نفسك متورطًا في القيام ببعض التسوق المفاجئ الذي لن يزعج مدخراتك. 
 

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