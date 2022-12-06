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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : حالة غضب

برج الأسد وحظك اليوم
برج الأسد وحظك اليوم

يتميز برج الأسد بالكرم والخير ونشر السعادة في كل مكان يدخله، واثق من خطواته، ويفعل ما يخطر على باله في أي وقت.

وإليك توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

مهما كانت الأشياء التي ستشترك فيها اليوم سوف تمنحك المشقة والتعقيد، حتى أسهل وظيفة قد تستغرق الكثير من الوقت والجهد من نهايتك، نتيجة لذلك، بدلًا من التصرف باندفاع ، امنح نفسك بعض الوقت لأن الأمور ستعود في النهاية إلى طبيعتها.

توقعات برج الأسد مهنيا

إن الوضوح بشأن الأشياء في العمل أمر في غاية الأهمية، وبالتالي وضّح الأشياء لنفسك أولاً ثم اتخذ قرارًا.

توقعات برج الأسد صحيا

يمكن أن تتحول بسهولة إلى حالة من الغضب والتوتر مما سيؤثر بالتأكيد على صحتك العقلية والجسدية.

توقعات برج الاسد عاطفيا

ربما ترغب في إخبار شريكك بالكثير من الأشياء ، ولكن نظرًا لطبيعتك الخجولة، لن تتمكن من بدء المحادثة، حاول العمل على هذا لأن التواصل مع شريك حياتك.

توقعات برج الأسد في الفترة المقبلة

ستشعر بتحسن ملحوظ في أموالك، سيسمح لك ذلك بالاستثمار في خيارات أخرى يمكن أن تمنحك بعض المكاسب المالية الكبيرة ، لا تكن سريعًا في اتخاذ القرارات، بدلاً من ذلك ، اتخذ خطوات تدريجية للابتعاد عن أي نوع من الخسارة المالية.

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