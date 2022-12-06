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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : مشكلة للمتزوجين حديثًا

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

برج الجدي لا يقع في الحب بسهولة، غالبا ما يتطلب بعض الجهد، إنهم لا يحبون الشعور بالاعتماد العاطفي على أي شخص آخر ، لذلك غالبًا ما يبتعدون عنهم. 

وإليك توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

قد تشعر بالتوتر وثقل القلب عدة مرات خلال اليوم، جرب ممارسة التأمل مع قضاء الوقت مع أحبائك، تجنب إعطاء أهمية للأحداث العادية واحصل على حياة اليوم.

توقعات برج الجدي مهنيا

أولئك الذين يعملون في المبيعات والتسويق قد ينزعجون ويتأثرون بسبب ارتفاع أهدافهم، في الواقع، قد تفكر في الأهداف المحددة حديثًا ليلًا ونهارًا، نتيجة لهذا، قد تفكر في تغيير الوظيفة، ومع ذلك  يُقترح تولي وظيفة جديدة قبل ترك هذه الوظيفة.

توقعات برج الجدي صحيا

تجنب تناول الأطعمة الباردة اليوم لأن بعض مشكلات الحساسية قد تسبب لك المتاعب.

توقعات برج الجدي عاطفيا 

نظرًا لأنه لا يوجد شيء خاطئ على الإطلاق في حياتك العاطفية، حاول إعطاء بعضكما البعض بعض المساحة الصحية التي يمكن أن تعيد السلام والسعادة في علاقتكما، قد يواجه الأزواج المتزوجون حديثًا بعض المشكلات من جانب أزواجهم.

توقعات برج الجدي في الفترة المقبلة

لن يؤثر عليك أي شيء مهم من حيث الثروة سواء بشكل إيجابي أو سلبي، لهذا السبب يُقترح الاستمرار في الحفاظ على توازنك بين الدخل والمصروفات أثناء التخطيط لميزانيتك الشهرية.
 

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