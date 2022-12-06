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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : عقبات في طريقك

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

مواليد برج الميزان أناس عطوفون ومتعاطفون، إنهم على استعداد للخروج عن طريقهم لمساعدة الآخرين، يكرهون الصراع ويتجنبون المواجهات.

وإليك توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

لسوء الحظ تستمر العقبات في الظهور في طريقك، في محاولة لتمزيق شجاعتك، ابتعد عن أي نوع من الخلافات في المكتب ، وخاصة من الرؤساء أيضًا ، ربما تقضي بعض الوقت لتتعلم أخيرًا كيفية قيادة دراجة مما يعزز معنوياتك وفضولك.  

توقعات برج الميزان مهنيا

الفرص المختلفة من الناحية المهنية سوف تقترب منك اليوم، خاصة أولئك الذين هم في الكلية ، قد يجدون أنفسهم يشاركون في أنشطة مسرحية قد تهمهم للانضمام إلى المجتمع.

توقعات برج الميزان صحيا

على الصعيد الصحي يمكن أن تنتهي بعض المشكلات البسيطة بإزعاجك اليوم.

توقعات برج الميزان عاطفيا

حاول إجراء محادثة بشأن الزواج مع بعض أفراد الأسرة أو الأصدقاء المقربين، ربما أنت ببساطة تشعر بالتوتر.

توقعات برج الميزان في الفترة المقبلة

يجب عليك تجنب التسوق الفاخر الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على أموالك اليوم، أيضًا يمكن توقع قدر ضئيل من المكاسب النقدية من مصادر متعددة اليوم.

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