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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حركة تغييرات بين رؤساء وسكرتيري القرى بالإسماعيلية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، عن حركة تنقلات وتغييرات بين رؤساء وسكرتيري القرى، لافتًا إلى أن الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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وتضمَّن قرار محافظ الإسماعيلية رقم ٨٥٧ لسنة ٢٠٢٢، تعديل تكليف محمد سعد أحمد جاب الله للعمل رئيسًا لقرية نفيشة بدلًا من رئيس قرية أبوطفيلة، وصباح محمد عيد عيادة للعمل رئيس قرية جلبانة بدلًا من سكرتير قرية جلبانة، وأحمد محمود محمد محمود للعمل رئيسًا لقرية أم عزام بدلًا من رئيس قرية جلبانة.

وعايد السيد عياد بداية للعمل رئيسًا لقرية الملاك بدلًا من سكرتير قرية الملاك، وأميرة رضوان محمد عوض الله للعمل رئيس لقرية الجزيرة الخضراء بدلًا من سكرتير قرية الجزيرة الخضراء، وأحمد عبدالله أحمد السيد للعمل رئيسًا لقرية أبو عاشور بدلًا من سكرتير قرية أبوعاشور.

ومحمد محمد فريد أحمد للعمل رئيسًا لقرية البياضية بدلًا من سكرتير قرية البياضية، وطه أحمد متولي رئيسًا لقرية أبوطفيلة بدلًا من سكرتير قرية الرياح، وأسامة محمد أحمد مهدي للعمل رئيسًا لقرية فنارة بدلًا من سكرتير قرية كسفريت، ومصطفى محمد أحمد سيد للعمل رئيسًا لقرية أبو سلطان بدلًا من سكرتير قرية أبو سلطان، ومحمد سعيد حسين للعمل رئيسًا لقرية سرابيوم بدلًا من سكرتير قرية سرابيوم.

كما تضمن قرار المحافظ تكليف علاء محمد محمد السعيد للعمل رئيسًا لقرية الفردان، والسيد محمد حسن السيد للعمل رئيسًا لقرية عين غصين، وأحمد مدحت محمود أحمد للعمل سكرتيرًا لقرية الحجاز، وناصر عبد المعبود عليوة للعمل سكرتير قرية جلبانة، وعلي محمد مصطفى محمد للعمل رئيسًا لقرية السبع آبار الغربية، وضياء محمد السيد عبدالمعطي للعمل رئيسًا لقرية الشروق.

ومنار عودة عطية للعمل سكرتير قرية أم عزام، ومحسن محمد محمد علي للعمل سكرتير قرية الملاك، وبثينة عبدالواحد عبدالسلام للعمل سكرتير قرية أبو عاشور، ونورة محمد أحمد حسن سكرتير قرية الجزيرة الخضراء، وعبدالله رمضان رضوان للعمل سكرتير قرية الرياح، وفارس عبدالمنعم عبد الدايم للعمل سكرتير قرية سرابيوم، ونسرين عبدالحميد أحمد حسن للعمل سكرتير قرية أبوسلطان.

وقرر محافظ الإسماعيلية، إنهاء تكليف كلًا من؛ عصام عبدالمنعم، محمد رزق، مصطفى سعيد، أسامة عبدالسلام، عادل برسوم، حسانين أحمد حسانين، السيد عويضة، سهير عبدالسلام، صلاح عبدالمعطي، محمد السيد عبدالرحمن، محمود عوض، ومحمد إبراهيم الشحات.
على أن يتم عودتهم للعمل بجهات عملهم الأصلية.

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره اليوم الاثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، و يلغي أي قرارات تخالف هذا القرار.

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