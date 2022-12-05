اخر ما قاله مفيد فوزي في التلفزيون قبل وفاته

نعى الإعلامي تامر أمين ، الراحل مفيد فوزي الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 89 عامًا بعد صراع مع المرض وقال :"أنا من البارح الصبح وأنا في صدمة كبيرة جدا الحقيقة لأنه أولا طبعا الموت علينا حق ولكن لم يتوقع احد هذه الوفاة خصوصا أن العملية التي كان بيعملها الأستاذ مفيد مكانتش عملية صعبة أوي وحالته بعد العملية كانت طبيعية حتى الأطباء بيقولوا ان لم يكن هناك خطر كان الحالة مستقرة”

واضاف تامر امين خلال برنامجه اخر النهار ان آخر ظهور لمفيد فوزي على الهواء كان معي وقال مفيد خلال المكالمة الهاتفية أنه يعاني من شياء اسمه القنوات المرارية وإن ده في سائل لا بد من توسيع هذه القنوات لكي لا تضغط هذا السائل دا ويسبب بمشاكل كثيرة ، مضيفا أنه عاش الألم بشدة، وفي عمره يكون الألم لا يحتمل ولكن وجود الاصدقاء بجانبه يهون عليه الكثيرا من المرض .

وقال مفيد أنه يعتبر نفسه من آبناء المهنة، وعندما قال له تامر أمين أنه عميد الإعلاميين العربي الذي لا يسعى إلى منصب حيث وصل إلى مرحلة من الزهد، رد مفيد قائلًا، لا أريد اي شيئًا من هذه الحياة و مضيفا ان قيمته وقيمة جميع الإعلاميين يصنعها الجمهور والناس.