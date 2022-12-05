عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخر ما قاله مفيد فوزي في التلفزيون قبل وفاته

مفيد فوزي
مفيد فوزي

نعى الإعلامي تامر أمين ، الراحل مفيد فوزي الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 89 عامًا بعد صراع مع المرض وقال :"أنا من البارح الصبح وأنا في صدمة كبيرة جدا الحقيقة لأنه أولا طبعا الموت علينا حق ولكن لم يتوقع احد هذه الوفاة خصوصا أن العملية التي كان بيعملها الأستاذ مفيد مكانتش عملية صعبة أوي وحالته بعد العملية كانت طبيعية حتى الأطباء بيقولوا ان لم يكن هناك خطر كان الحالة مستقرة”

واضاف تامر امين خلال برنامجه اخر النهار ان آخر ظهور لمفيد فوزي على الهواء كان معي وقال مفيد  خلال المكالمة الهاتفية أنه يعاني من شياء اسمه القنوات المرارية وإن ده في سائل لا بد من توسيع هذه القنوات لكي لا تضغط هذا السائل دا ويسبب  بمشاكل كثيرة ، مضيفا أنه عاش الألم بشدة، وفي عمره يكون الألم لا يحتمل ولكن وجود الاصدقاء بجانبه  يهون عليه الكثيرا من المرض .

 

وقال مفيد أنه يعتبر نفسه من آبناء المهنة، وعندما قال له تامر أمين أنه عميد الإعلاميين العربي الذي لا يسعى إلى منصب حيث وصل إلى مرحلة من الزهد، رد مفيد قائلًا، لا أريد اي شيئًا من هذه الحياة و مضيفا ان قيمته وقيمة  جميع الإعلاميين يصنعها الجمهور والناس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: يمكن تعديل سقف سعر النفط الروسي بمرور الوقت

تويوتا تطرح كورولا 2023 بزيادة 100 ألف جنيه.. تفاصيل

البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية برباعية وتلتقي كرواتيا في ربع نهائي المونديال

رسميا..نهاية مشوار ملعبين في كأس العالم 2022.. أحدهما لن يكون له وجود

هل يجوز قراءة القرآن ومسه بدون وضوء ؟ اعرف آراء الفقهاء

حققت الهدف.. روسيا تصدر بيانا بشأن الضربات الصاروخية على أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

زي المحلات.. طريقة تحضير الأرز باللبن

سطو مسلح على منزل اللاعب رحيم ستيرلينج.. ومفاجأة صادمة عن المسروقات

دراسة: مخاوف من زيادة حالات الوفاة بين الرجال| لهذا السبب

فيديو

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ