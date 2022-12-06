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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن الرداد: والدي وأخي توفيا صغار السن في نفس العام.. فيديو

حسن الرداد
حسن الرداد

قال الفنان حسن الرداد، إن أخاه توفي عام ٢٠٠٣ وكان صغير السن، مشيرا إلى أنه كان قريبا منه في السن وتأثر كثيرا بوفاته.

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وأضاف "حسن الرداد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه حدث له انهيار بسبب وفاة والده وأخيه في سن صغير وفي نفس العام ولكن والدته وقفت بجانبه، مشيرا إلى أن والده توفي وكان عمره ٤٩ عاما فقط.

وتابع حسن الرداد، أن أخاه اسمه فادي، وكانوا هم من يقودون أصحابهم في كل شيء وإذا أراد أحد أن يفعل شيئا يذهب إليهم ويشاورهم في الأمر لأنهم كانوا محبوبين لدى الجميع.

https://fb.watch/hec_WzlE10/?mibextid=NnVzG8

برنامج صاحبة السعادة الفنان حسن الرداد حسن الرداد والدة قناة دي إم سي وفاة والده أصحابه

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