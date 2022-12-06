حسن الرداد: والدي وأخي توفيا صغار السن في نفس العام.. فيديو

قال الفنان حسن الرداد، إن أخاه توفي عام ٢٠٠٣ وكان صغير السن، مشيرا إلى أنه كان قريبا منه في السن وتأثر كثيرا بوفاته.

وأضاف "حسن الرداد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه حدث له انهيار بسبب وفاة والده وأخيه في سن صغير وفي نفس العام ولكن والدته وقفت بجانبه، مشيرا إلى أن والده توفي وكان عمره ٤٩ عاما فقط.

وتابع حسن الرداد، أن أخاه اسمه فادي، وكانوا هم من يقودون أصحابهم في كل شيء وإذا أراد أحد أن يفعل شيئا يذهب إليهم ويشاورهم في الأمر لأنهم كانوا محبوبين لدى الجميع.

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