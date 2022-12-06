دعما لـ"حياة كريمة".. فحص وعلاج 1192 حالة بقافلة جامعة طنطا الطبية

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

أكد الدكتور محمود ذكي ، حرص الجامعة على توجيه القوافل الطبية الشاملة لخدمة القرى الاكثر احتياجا داخل محافظة الغربية، لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان لدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتعزيزا لمؤشرات التنمية المستدامة، وتحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

تفقد الدكتور محمود سليم العيادات الطبية بمختلف تخصصاتها مع ممثلي مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى حرص الجامعة على تكثيف القوافل الشاملة وتنوع الخدمات التي تقدمها للأسر الأولى بالرعاية من خدمات طبية وتوعية بيئية وزراعية وغيرها موضحا ان القافلة شهدت مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1192 حالة من خلال 14عيادة حيث تم فحص 45 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 114 في عيادة الاطفال، و 169 بالعظام، و 112 جلدية، 104باطنة، و 53 مسالك بولية، و 126 أنف وأذن، و 5 جراحة عامة، و 41 صدر، و 42 نفسية وعصبيه ،148 جراحة العيون ،45قلب واوعية دموية ، 104 أسنان ،84 تحاليل مضيفاً أنه تم تحويل 52 حالة بواقع 6 جراحة المخ والاعصاب، 2 اطفال ، 9 عظام ، 4 جلدية ، 3باطنة ، 6مسالك بولية، 1جراحة عامة ، 5 صدر ، 4نفسية وعصبية ، 12جراحة العيون .

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 8 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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