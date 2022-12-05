الغربية.. تخصيص قطعة أرض لإقامة مجزر بقرية محلة أبوعلي

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية أنه تم تدشين لجنة مشكلة من مندوبى مديريات الصحة والزراعة والطب البيطري وشئون البيئة والإدارات المعنية برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بعمل معاينة للأرض المقترح إقامة مجزر آلى لمدينة المحلة عليها بطريق محلة أبو علي - بطينة على مساحة 8410 متر مربع.

كما تبين خلال المعاينة أن قطعة الأرض المقترحة تقع بزمام قرية القيصرية التابعة للوحدة المحلية لمحلة أبو علي وحدودها بطول 90 متر تقريبا، وأن الموقع يبعد عن الكتلة السكنية ما يسمح بإقامة المشروع، وسيتم مراعاة جميع الإشتراطات البيئية لإقامته.