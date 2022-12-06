حبس عامل تعدى بالضرب على فرد أمن بمستشفى السرو بدمياط

قررت النيابة العامة بالزرقا بمحافظة دمياط، برئاسة المستشار احمد محمود، حبس عامل يدعى محمود. ج، ٢٨ سنه من الزرقا ،٤ أيام على ذمه التحقيقات، لقيامه بالتعدى بالضرب على سيدة تعمل فرد أمن بمستشفى السرو التابعه لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

ترجع وقائع القضيه عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة السرو التابعه لمركز الزرقا بمحافظة دمياط من سيده تعمل فرد أمن بمستشفى السرو بتتهم احد المواطنين الذى جاء للمستشفي لزياره احد اقاربه في وقت غير مخصص للزيارة وعند رفضها دخوله للمريض في غير اوقات الزياره حرصا على الحاله الصحيه للمريض، قام المواطن بالتعدى عليها بالضرب وإحداث اصابات بها.

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتى قررت حبس المتهم على ذمه التحقيقات.