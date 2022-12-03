أول باحثة مصرية تكتشف وجود المضادات الحيويه بالبيض وتأثيره على صحة الإنسان

كثير منا لا يعلم أن البيض كمادة غذائية يحتوى على مضادات حيوية لها تأثير كبير على صحة الإنسان، ولهذا قامت الدكتورة تسنيم جاب الله، الطبيبة البيطرية، باختيار رسالة الماجستير الخاصة بها لتكون حول البيض وتأثيره على صحة الإنسان.

وتعد الدكتورة "تسنيم جاب الله " أول باحثة مصرية تقدمت للماجستير فى مجال البحث العلمي فى" متبقيات المضادات الحيوية فى البيض وتأثيره على صحة الإنسان"، كذاك أول باحثة فى مصر والعالم تتقدم ببحث حول المضادات الحيوية.

البيض أرخص بروتين في مصر

"صدى البلد" التقى الدكتورة تسنيم جاب الله، وأكدت أن البحث جاء في البيض وهو أرخص بروتين فى مصر والعالم، ويستخدمه الصغير والكبير الغنى والفقير.

وأشارت إلى أن المضادات الحيوية عندما تأكلها الدواجن البياضة لا تسحب من جسم الدجاج وتظل فى البيض، فعندما تخرج البيضة تكون مشبعة بالمضاد الحيوي، وعندما يستخدمها المستهلك سواء طفل صغير أو شاب أو مسن يكون المضاد الحيوي بداخل البيض حتى بعد القلى أو السلق.

البيض يحتوى على مضادات حيوية

وأضافت جاب الله، أن وجود مضادات حيويه بالبيض وخطرها على صحة الإنسان تحدثت عنه منظمة الصحة العالمية بأن المضاد الحيوي لا يستخدم إلا فى غرف العمليات، ولكن ما توصلت إليه المعامل البحثية وعلى أعلى تقنية من الأجهزة، ثبت وجود الاند بيوتك وبنسب عاليه جدا في البيض الذي يستخدم كغذاء أساسي لانسان.

تقليل الاند بيوتك في الاستخدام

وتابعت، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه قد تحدث عن مخاط احتواء البيض على مضادات حيويه قد تؤثر على الكوفيد المنتشر بالعالم وفيروس كورونا والعلاج منه ، والدوله المصريه تسعى لتقليل الاند بيوتك فى الاستخدام لانه ضد الكوفيد وهو أول عدو للكوفيد.



