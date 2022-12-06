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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الوقت والشخصية.. ركين سعد تكشف صعوبات مسلسل "اتزان"

صدى البلد

كشفت الفنانة ركين سعد عن الصعوبات التي واجهتها في مسلسل "اتزان"الذي عرض غلى احد المنصات الالكترونية.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": شخصية رحمة كانت صعبة ولم تفارقني بعد انتهاء العمل بسهولة، خصوصا انها الشخصية تعتمد على الانفعالات النفسية، كما ان عامل الوقت كان من ضمن الصعوبات، فنحن صورنا في وقت قليل جدا".

كشفت الفنانة ركين سعد كواليس احدث اعمالها الدرامية مسلسل اتزان الذي يعرض حاليا.

ركين سعد تكشف كواليس شخصية رحمة بمسلسل اتزان

بفستان أسود .. إطلالة جذابة لـ ركين سعد | صور

 

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد" :" احلى مافي التمثيل انني استطيع ان اكون اى شخص في اى مكان، والخبرات التي نجمعه تجعلنا جاهزين لأى شخصية، ورحمة هى ام املها الوحيد ان تكون جيدة، وفي النهاية يبقى الأمل، وبرغم كل ما تتعرض له من القسوة والاضطراب تؤكد ان الحياة تعطينا فرصة تانية أن الامل موجود لذلك انا أحب رحمة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم ركين سعد، صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، والمسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث

وتقوم ركين خلال أحداث المسلسل بشخصية رحمة، والتي تحاول استرجاع اتزانها النفسي، بعد الصراعات العائلية التي مرت بها وأضرت بعلاقتها مع زوجها وابنها، لتبحث في دفاتر الماضي عن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يساعدها
 

المنصات الالكترونية المنصات صدقي صخر صفاء الطوخى فستان اسود مسلسل اتزان الطفل سليم اخبار ركين سعد

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