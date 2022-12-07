رضا حكم: المغرب يحلم بكأس العالم.. وكرة القدم وحدت العرب

قال رضا حكم المدير الفني لفريق المغرب التطواني، إن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، يتمتع بطريقة اللعب عن طريق التنظيم الدفاعي وغلق المساحات أمام منافسيه.

وأضاف رضا حكم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منتخب المغرب يحلم، ولديه لاعبين مميزين محترفين والأفضل في أنديتهم، وبالتالي قادر على تحقيق الحلم.

وأشار إلى أن الركراكي أخرج أفضل نسخة من حكيم زياش، الذي يمتلك طابع خاص في طريقة اللعب، وليس من السهل التعامل معه، مشددًا أن زياش يعيش أكثر فتراته من ناحية الانضباط التكتيكي على أرض الملعب.

وأوضح أن منتخب إسبانيا يتميز بالاستحواذ وتهديد مرمى المنافسين، وهو ما فعله أمام المغرب، لكنه كان ينقصه في المباراة إنهاء الهجمات بمهارة، مشددًا أن المغرب ترك الاستحواذ للماتدور، ورفض الاندفاع.

لاعبي المغرب

واختتم تصريحاته «المغرب تملك لاعبين مميزين على رأسهم ياسين بونو أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني، وكرة القدم وحدت الشعوب العربية وشعرنا بفرحة الجماهير العربية بعد فوز المغرب على إسبانيا».