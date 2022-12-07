على طريقة ويجز.. من هو سكاروان متصدر التريند

بدأت أغاني الراب ذات الرتم السريع في نطق الكلمات والألحان، أن تأخذ طريقها للشهرة في مصر، خاصة بعدما حقق مطرب الراب “ويجز” نجاحا خلال الفترة الماضية، سائرا على خطاه العديد من المطربين الشباب.

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة أغاني الراب أيضا مقاطع لمطرب شاب يدعى “سكاروان - Skarone” واسمه الحقيقي مروان أبو بكر، خلال الأيام الماضية.

وأشاد به الكثير من رواد المواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه “نجم الراب القادم”.

من هو سكاروان ؟

وقال في مقطع فيديو نشره بواسطة “استوري” عبر حسابه وتم تداوله على فيسبوك: “سعيد جدا يرد الجمهور لسماع ألبومي الجديد، جمهور السوشيال ميديا أقوى وأكثر صدقا”.

وتابع أنه سيطرح ألبوم جديد مطلع 2023، يحمل اسم “سما وأرض”، مضيفا: “المرة دي هيكون لها حفلة موسيقية”.

ويذكر أن بدأ “سكاروان” مسيرته في أغاني الراب والهيب هوب المصرية في سن صغير، واحترف أدائها قبل 4 سنوات.