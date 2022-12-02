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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

‎من أجل الصحة النفسية.. مطرب الراب شاهين يروج لـ"كياكو"

مطرب الراب شاهين
مطرب الراب شاهين

طرح الرابر شاهين، فيديو فاشون،  بعنوان "كياكو"، ظهر فيها برفقة زوجته ياسمين في ثاني ظهور لها معه بعد كليب "سترة".

ويروج شاهين، في الفيديو للتوعية بالصحة النفسية، وذلك بطريقته الخاصة، حيث تدور قصة الفيديو حول المشاعر التي يرفضها المجتمع مثل بكاء الرجال، أو العيش وسط مجموعة من المرضى النفسيين".

وحرص شاهين ، على تنسيق إطلالته في الفيديو من تصميمه ورؤيته الخاصة، كعادته في معظم كليباته، التي يحرص على اختيار وتنسيق ظهوره به، بمساعدة مصمم الأزياء خالد المصري. وإخراج نيروز أبو زيد.

 

أعمال مطرب الراب شاهين

وكان آخر أعمال مطرب الراب شاهين، فيديو كليب يحمل اسم "أحلامي مي بليل"، في  فيلم فضل ونعمة، والتي  شارك في أدائها أبطال العمل ماجد الكدواني وهند صبري، وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مطرب الراب شاهين
مطرب الراب شاهين
مطرب الراب شاهين
مطرب الراب شاهين
مطرب الراب شاهين
مطرب الراب شاهين
مطرب الراب شاهين
مطرب الراب شاهين
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