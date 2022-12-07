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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالات أعياد الطفولة بقصر ثقافة الأقصر

صدى البلد

 أقام قصر ثقافة حوض الرمال بفرع ثقافة الاقصر، احتفالية أعياد الطفولة لإدخال البهجة والسعادة علي الأطفال تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان "حقوق ميثاق الطفل" أوضح المحاضر أن إتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية، السياسية، الاقتصادية والثقافية وتحدث عن مراقبة تنفيذ الإتفاقية هي لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم، وعرض فيلم عن حق الطفل .

كما أعدت فقرات فنية من أطفال القرية، أعقبها فقرة الساحر وتقديم ألعاب فنية، فقرة التنورة، فقرة المسكات، وأخيرا توزيع الجوائز على الأطفال المشاركين في الاحتفالية.

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نظم قصر ثقافة الأقصر إحتفالا بأعياد الطفولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بحضور  الشيخ محمد عبدالرسول، الأنبا أرمينوس راعي الكنيسة الأرثزوكسية، وتضمنت الاحتفالية ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أعياد الطفولة"، عرض" كورال" لمدرسة السلام لغات، عرض "أتدري" لمدرسة أبو بكر التجربية، عرض "هتحب مين غيرها "مدرسة الشهداء الإبتدائية.

 كما قدمت مدرسة الفرنسيسكان الخاصة استعراض "عظمة على عظمة"، مدرسة العوامية الإبتدائية "سنوحي وحابي"، مدرسة طارق بن زياد الإبتدائية أغنية "بطل الحكاية زومبا"، مدرسة طيبة الإبتدائية "ايد لوحدها ماتسأفش"، مدرسة الإعدادية بنات الجديدة "جرس الفسحة ضرب"، بالإضافة إلى عرض التنورة.

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