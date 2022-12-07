تخفيض استخدام الكهرباء بنسبة 50% في مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي كلا في موقعه بمتابعة تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء والتأكد من أن كل المباني والمرافق التابعة لوحدات الجهاز الإداري في المحافظة سترشد الاستهلاك الكهربائي طوال ساعات العمل الرسمية.

كما وجة المحافظ بالالتزام التام بغلق الإنارة داخليًا وخارجيًا عقب انتهاء ساعات العمل مع تخفيض الإضاءة بالشوارع والميادين الرئيسية بنسبة 50%.

وأوضح المحافظ أن ذلك ياتى لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022 والخاص بترشيد الطاقة وتخفيض استهلاك الكهرباء وعرض لنتائج أعمال اللجنة المشكلة لتفعيل الإجراءات المتخذة بالمحافظة بشكل دورى.