عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيض استخدام الكهرباء بنسبة 50% في مطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي كلا في موقعه بمتابعة تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء  والتأكد من أن   كل المباني والمرافق التابعة لوحدات الجهاز الإداري في المحافظة  سترشد الاستهلاك الكهربائي طوال ساعات العمل الرسمية.

وكيل تعليم مطروح يتابع فعاليات مسابقة أوائل الطلبة

جمل يتسبب في حادث بمنطقة مليحة في مطروح

 كما وجة المحافظ بالالتزام التام بغلق الإنارة داخليًا وخارجيًا عقب انتهاء ساعات العمل مع  تخفيض الإضاءة بالشوارع والميادين الرئيسية بنسبة 50%.

وأوضح المحافظ أن ذلك ياتى لتفعيل قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022 والخاص بترشيد الطاقة وتخفيض استهلاك الكهرباء وعرض لنتائج أعمال اللجنة المشكلة لتفعيل الإجراءات المتخذة بالمحافظة بشكل دورى.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات محافظ مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

تآمر للإطاحة بالحكومة.. ألمانيا تعتقل 25 شخصا

الوزراء: مصر الأولى عالميًّا في مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية

ترشيحاتنا

الوزراء: تخصيص أرض لإقامة محطة غاز طبيعي .. وتسوية الخلافات مع جامعة مصر

الوزراء يوافق على 3 مشروعات قوانين لتحسين النتائج الصحية

التعليم تنفي انتشار لعبة تشارلي بين طلاب المدارس

برلماني: الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من أعلاف الدواجن خلال أيام

تحذير عاجل من هيئة الدواء: المضاد الحيوي ليس خافضا للحرارة​

قانون: تقسيط مبالغ النفقة والمتعة يكون وديا بين الطرفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حتشبسوت.. أجمل الصور لعرض أزياء dior بجوار الأهرامات

1040 نشاطًا في 890 مدرسة.. نتائج التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم

بـ11 ألف دولار.. سعر إطلالة مي عمر يثير جدل متابعيها| شاهد

تفاديا لأضرارها.. طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج في المنزل

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. شاهد تغطية خاصة بصدى البلد

المغرب والبرتغال.. المتأهلون لدور الـ8 ومواعيد المباريات

الشتاء لسه مجاش.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ