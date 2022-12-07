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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يكسر حاجز الـ6 ملايين بـ تحت تهديد السلاح

تحت تهديد السلاح
تحت تهديد السلاح

تمكن فيلم  فيلم تهديد السلاح الذي يلعب بطولته حسن الرداد، من الحفاظ على الصدارة هذا الاسبوع إيضا ، بعد تحقيقه ايرادات وصلت الس  893,33 الف جنيه في أسبوعه الخامس.  

وحقق تحت تهديد السلاح فى دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء 78,088 الف جنيه ، ليبلغ إجمالي إيراداته بعد خمسة اسابيع من عرضه 6,102,02 جنيه 

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

في إطار من الأكشن والإثارة، تدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

المخرج عبد الرحمن حماقي، جَمَعَ خلال فيلم «تحت تهديد السلاح»، بين عدد من الأبطال، وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

تحت تهديد السلاح مي عمر حسن الرداد فتحي عبد الوهاب عباس ابو الحسن فيلم تحت تهديد السلاح

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