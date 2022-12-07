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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناردين فرج: وافقت على الغرفة 207 بمجرد قراءة الحلقات الأولى

ناردين فرج
ناردين فرج

أكدت الفنانة نادرين فرج، أن مساحة الدور أمر لا يشغلها بقدر أهمية الشخصية وتأثيرها في الأحداث . 

وأضافت ناردين فرج ، في تصريحات خاصة لصدي البلد : وافقت علي المشاركة في مسلسل الغرفة 207 بمجرد قراءه الحلقات الأولى ، على الرغم من أن شخصية سارة التي أجسدها داخل الأحداث تظهر في الحلقة الثالث ، إلا أنها مؤثرة وهامة في الحدث الدرامي . 

وتضيف ناردين فرج : واحدة من العوامل التى حمستني للموافقة علي العمل أنه ماخوذ عن روايه ناجحة ل أحمد  خالد توفيق علي الرغم من عدم قراءتي لهذه الرواية، كما الكاتب تامر إبراهيم حولها إلى عمل درامي في غايه الروعة .

مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وسلوي عثمان وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا ومراد مكرم.

مسلسل الغرفة 207  تدور أحداث الغرفة 207  فى إطار 10 حلقات ، ومن المقرر أن يتم طرح حلقة أسبوعياً، بعدما طرحت حلقتين منه دفعة واحدة فى الأسبوع الأول من عرضه فقط . 

العمل من المفترض أن تدور أحداثه فى مرسى مطروح فى السبعينيات، إلا أن المشاهد الداخلية تم تصويرها كاملة فى مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة.

ناردين فرج تامر ابراهيم مسلسل الغرفة 207 الغرفة 207 احمد خالد توفيق

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