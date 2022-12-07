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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها الإسكندرية.. الكويت تعلن عن حاجتها لموظفين جدد بعدد من مدن العالم

الكويت - علم
الكويت - علم

أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية اليوم، عن حاجتها لشغل وظائف «ملحق ثقافي» في سفارات وقنصليات البلاد بالمكاتب الثقافية الخارجية في عدد من المدن الأوربية والاميركية والعربية.

وأعلنت الوزارة الكويتية عن الحاجة لشغل وظيفة ملحق ثقافي في كل من المكاتب الثقافية في مدن لوس انجلوس، دبلن، لندن، باريس، الرياض، والاسكندرية.

ودعت الوزارة الراغبين في شغل هذه الوظائف إلى التقديم عبر الموقع الالكتروني من دون الحاجة إلى مراجعتها وذلك خلال الفترة من 11 الى 22 ديسمبر الجاري.


وجاء من ضمن الشروط ان يكون المتقدم كويتي الجنسية ويحمل شهادة دكتوراه، وان يكون عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجة استاذ مساعد على الاقل، وان يكون ذاخبرة لا تقل عن 6 سنوات، وان يكون يجيد لغة البلد الموفد اليه وتقديم رؤية وتصور اكاديمي وثقافي للوظيفة المراد شغلها واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح وغيرها من شروط.
 

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